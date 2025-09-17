  • Спортс
  • Каменский о матче России с США: «Можем обыграть американцев, у нас много хоккеистов на ведущих ролях в НХЛ. Будем надеяться, что матч состоится»
Валерий Каменский заявил, что Россия могла бы победить США в хоккейном матче.

– Третьяк сказал, что лимит на легионеров должен быть сокращен до трех человек на клуб и заявил, что матч сборных США и России нереален. Что думаете?

– Мое мнение по поводу лимита – должен играть сильнейший. По поводу матча – в этом мире все возможно, поэтому будем верить и надеяться, что матч состоится. Все бы хотели увидеть этот матч. К этому надо стремиться, работать с этим, и все получится.

У нас много хоккеистов играют в НХЛ на ведущих ролях, есть сильные ребята в КХЛ. У нас боеспособная команда, можем обыграть американцев, – сказал вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.

Третьяк о матче России с США: «Это нереально. Надо договариваться заранее, за год»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
