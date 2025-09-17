Третьяк о матче России с США: «Это нереально. Надо договариваться заранее, за год»

Владислав Третьяк оценил вероятность проведения матча между сборными России и США.

— ФИФА думает о том, чтобы провести матч дружбы между сборными России и США. Ранее выдвигали такую же идею провести хоккейный матч между Россией и Америкой. Реально ли это в ближайшее время?

— Мне трудно сказать. Я думаю, что сегодня это нереально. У меня такое чувство. Ну кого можно пригласить? НХЛ готовится к своему сезону, они не могут сделать перерыв. Студенческие лиги тоже играют, это надо договариваться заранее, за год. Поэтому на сегодняшний момент, я думаю, это нереально, что к нам может приехать команда Америки.

Другое дело, если КХЛ соберет каких‑то игроков. Но у нас американцев играют не так много, и я не знаю, как это получится, — сказал президент ФХР.