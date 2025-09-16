Фетисов о допинге у Морозова: «Безответственность. Спортсмен виноват, доктор, тренер. Для «Спартака» это потеря, команда рассчитывала на него»

Вячеслав Фетисов высказался о новом случае допинга в FONBET Чемпионате КХЛ.

Сегодня стало известно , что форвард «Спартака » сдал положительную допинг-пробу и был временно отстранен.

Ранее сообщалось о положительных допинг-пробах у игроков ЦСКА Владислава Каменева и Никиты Седова , а также у капитана «Автомобилиста » Анатолия Голышева .

– Конечно, это потеря. Когда ведущий игрок выбывает в начале сезона... На него команда рассчитывала.

– С чем может быть связано, что уже четыре хоккеиста за последнее время оказываются в такой ситуации?

– С безответственностью. Спортсмен виноват, доктор, не знаю, тренер. Ничего нового в этом нет, – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.