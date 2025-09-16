Фетисов о допинге у Морозова: «Безответственность. Спортсмен виноват, доктор, тренер. Для «Спартака» это потеря, команда рассчитывала на него»
Вячеслав Фетисов высказался о новом случае допинга в FONBET Чемпионате КХЛ.
Сегодня стало известно, что форвард «Спартака» сдал положительную допинг-пробу и был временно отстранен.
Ранее сообщалось о положительных допинг-пробах у игроков ЦСКА Владислава Каменева и Никиты Седова, а также у капитана «Автомобилиста» Анатолия Голышева.
– Конечно, это потеря. Когда ведущий игрок выбывает в начале сезона... На него команда рассчитывала.
– С чем может быть связано, что уже четыре хоккеиста за последнее время оказываются в такой ситуации?
– С безответственностью. Спортсмен виноват, доктор, не знаю, тренер. Ничего нового в этом нет, – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости