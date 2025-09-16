Бабаев о переходе Кузнецова в НХЛ: «Появилась еще пара вариантов, пока не можем поставить финальную точку. То Евгения что‑то не устраивает, то нас»

Агент Евгения Кузнецова заявил, что у форварда есть несколько вариантов в НХЛ.

Сейчас российский нападающий находится без контракта. В НХЛ он ранее выступал за «Вашингтон» и «Каролину».

– Появилась ли конкретика по будущему Евгения Кузнецова?

– Появилась еще пара вариантов. Но сейчас все находится в долгоиграющей стадии, никак не можем поставить финальную точку.

То Евгения что‑то не устраивает, то нас. Пока идем в таком режиме, – сказал агент игрока Шуми Бабаев .