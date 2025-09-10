Дэйли об участии России в Кубке мира-2028: «Право голоса будут иметь не только НХЛ и профсоюз игроков, но и федерации стран-участниц. С 2022 года ситуация особо не изменилась»
НХЛ и профсоюз игроков планируют организовать Кубок мира в 2028 году без участия ИИХФ. В турнире должны принять участие 8 сборных.
Сборная России не участвует в международных турнирах под эгидой Международной федерации хоккея с весны 2022 года.
«В настоящее время дверь остается открытой. Нам предстоит обсуждать этот вопрос, право голоса будут иметь не только лига и Ассоциация игроков, но и федерации стран-участниц.
При этом с марта 2022 года ситуация особо не изменилась, чтобы предполагать корректировку их позиции. Но у нас еще есть время», – сказал заместитель комиссионера НХЛ в интервью Daily Faceoff.
Серавалли о Турнире четырех наций: «Швеция и Финляндия ясно дали НХЛ понять, что если Россия примет участие, их там не будет. Это причина, по которой было всего четыре страны»