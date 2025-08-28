  • Спортс
  • Серавалли о Кубке мира: «НХЛ придется лавировать в сложных условиях. Некоторые из суперзвезд – россияне, будет сложно сказать им, что они могут не принять участие в турнире лиги»
Серавалли о Кубке мира: «НХЛ придется лавировать в сложных условиях. Некоторые из суперзвезд – россияне, будет сложно сказать им, что они могут не принять участие в турнире лиги»

Фрэнк Серавалли высказался о возможном участии сборной России в Кубке мира-2028.

Ранее стало известно, что НХЛ планирует организовать турнир без Международной федерации хоккея.

В Кубке мира примут участие 8 сборных. Их окончательный список на данный момент не утвержден.

«Некоторые из самых выдающихся игроков и суперзвезд НХЛ – россияне. Это турнир НХЛ и Ассоциации игроков лиги, будет сложно сказать этим игрокам, что они не по своей вине могут не принять участие в турнире, санкционированном лигой и профсоюзом.

НХЛ придется лавировать в сложных условиях. Но, к счастью для лиги, для этого турнира есть больше восьми федераций. Так что они смогут принять какие-то решения, если решат не приглашать Россию», – сказал инсайдер Фрэнк Серавалли в эфире Bleacher Report.

Инсайдер также отметил, что США, Канада, Швеция, Финляндия, Чехия и Швейцария входят в список команд, которые, как ожидается, примут участие у турнире.

Серавалли о Турнире четырех наций: «Швеция и Финляндия ясно дали НХЛ понять, что если Россия примет участие, их там не будет. Это причина, по которой было всего четыре страны»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportskeeda
