Ротенберг о нейтральном статусе: «В 2018-м мы нашли, как использовать наш флаг и гимн, стали олимпийскими чемпионами. Благодарны, что нам дали возможность участвовать»
– Как вы относитесь к концепции нейтрального статуса хоккейной сборной на Олимпиадах?
– Я могу судить только по тому, как мы ездили в Корею. Мы смогли согласовать форму, нашли решение, как где‑то использовать наш флаг, гимн. Все решения – это вопрос тем функционерам, которые находятся во взаимодействии с международными организациями.
Я не вправе это комментировать, но в Корее в 2018 году мы стали олимпийскими чемпионами, мы очень благодарны, что нам дали возможность участвовать, и мы выиграли.
– Сейчас есть какой‑то коннект с Люком Тардифом или напрямую с НХЛ? Планируется Кубок мира, который организуется без участия ИИХФ?
– Мы на связи со всеми, всегда в общении. Со всеми общаюсь. Есть возможность общаться, слава богу, знаю английский язык.
Как только будут новости, мы обязательно об этом расскажем, – передает слова вице-президента ФХР Романа Ротенберга корреспондент Спортса’’ Александр Плеханов.
