  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о нейтральном статусе: «В 2018-м мы нашли, как использовать наш флаг и гимн, стали олимпийскими чемпионами. Благодарны, что нам дали возможность участвовать»
2

Ротенберг о нейтральном статусе: «В 2018-м мы нашли, как использовать наш флаг и гимн, стали олимпийскими чемпионами. Благодарны, что нам дали возможность участвовать»

Роман Ротенберг поделился мнением о нейтральном статусе спортсменов из России.

– Как вы относитесь к концепции нейтрального статуса хоккейной сборной на Олимпиадах?

– Я могу судить только по тому, как мы ездили в Корею. Мы смогли согласовать форму, нашли решение, как где‑то использовать наш флаг, гимн. Все решения – это вопрос тем функционерам, которые находятся во взаимодействии с международными организациями.

Я не вправе это комментировать, но в Корее в 2018 году мы стали олимпийскими чемпионами, мы очень благодарны, что нам дали возможность участвовать, и мы выиграли.

– Сейчас есть какой‑то коннект с Люком Тардифом или напрямую с НХЛ? Планируется Кубок мира, который организуется без участия ИИХФ?

– Мы на связи со всеми, всегда в общении. Со всеми общаюсь. Есть возможность общаться, слава богу, знаю английский язык.

Как только будут новости, мы обязательно об этом расскажем, – передает слова вице-президента ФХР Романа Ротенберга корреспондент Спортса’’ Александр Плеханов.

Ротенберг о Ларионове: «Мы давно знакомы – я всегда помогал его сыну, инициировал назначение в молодежную сборную. Сейчас мы не общаемся, не хватает времени»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoКХЛ
logoолимпийский хоккейный турнир
logoРоман Ротенберг
logoОлимпиада-2026
logoСпортс
logoИИХФ
logoПхенчхан-2018
logoНХЛ
logoКубок мира
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о шансах России сыграть на Олимпиаде-2026: «На Аляске этот вопрос нужно задать. Мы всегда готовы»
359 августа, 14:05
Борис Михайлов: «Россия – хоккейная держава. То, что делают ИИХФ и МОК – беспредел. Руководство недружественных стран препятствует допуску, потому что мы отберем массу медалей»
1019 июня, 12:31
Дэйли о шансах России сыграть на Олимпиаде-2026: «Минимум. Мы следим за ситуацией и теоретически готовы к переменам, но другие расклады маловероятны»
68 июня, 10:42
Главные новости
Ковальчук о голе-фантоме Самсонова на ОИ-2002: «Судья почему-то не пошел смотреть. Но мы сами первые периоды фигней занимались, а у нас была такая банда»
1вчера, 21:55
Ротенберг о том, скучает ли по тренерской работе: «Я главный тренер сборной «Россия 25», сконцентрирован на этом»
3вчера, 21:38
Мурал в честь Третьяка появится в Скопине в Рязанской области
вчера, 21:14Фото
Ковальчук о детском хоккее: «Заставлять – дорога в никуда, родители перегибают палку порой. Надо создать условия, заинтересовать, подтолкнуть. Иначе ребенок окрепнет и пошлет вас потом»
3вчера, 20:54
Жена Овечкина поучаствовала в показе в рамках Московской недели моды
1вчера, 20:18Фото
Ковальчук об 1:3 от Финляндии в 2014-м: «Самое тяжелое поражение, недели две не выходил. Сочи раньше – таксисты и шашлык, сейчас – мегаполис, вся страна летает кататься на лыжах, к морю»
27вчера, 19:45
Кубок мэра Москвы. «Спартак» проиграл «Шанхаю», «Торпедо» уступило «Динамо» Минск
24вчера, 19:15
Ковальчук верит в победу «Спартака» в РПЛ: «Станкович нравится как тренер, такая харизма у него. Сейчас пацана взяли черненького, он уже забил «Зениту». Шанс будет»
18вчера, 18:58
Ковальчук о бане России: «Когда нас вернут, у нас не будет просадки. У Швеции, Финляндии были бы проблемы, а у нас есть КХЛ, ВХЛ, МХЛ, лучшие играют в НХЛ, а здесь – классная молодежь»
10вчера, 18:18
Егор Соколов: «В КХЛ хоккей гораздо лучше, чем в АХЛ. Здесь люди профессиональнее играют»
3вчера, 17:57
Ко всем новостям
Последние новости
Дементьев об отстранении Игоря Григоренко: «WADA предвзято относится к россиянам. Может, стоит показать зубы?»
1вчера, 21:22
Жамнов о том, что «Спартак» часто пропускает в большинстве: «Мы еще ни одной игры не сыграли в регулярке, а вы уже нас хороните»
вчера, 20:44
Зарплата форварда Белозерова в «Нефтехимике» – 35 млн рублей в год
вчера, 19:58
Спронг о переходе в ЦСКА: «За пределами НХЛ это самая известная команда, у них богатая история. Решение для меня было простым»
1вчера, 19:28
Ги Буше об отношении к нему болельщиков «Авангарда»: «Нечто невероятное. Я почувствовал, насколько в Омске все дружелюбные и гостеприимные»
1вчера, 18:48
Федоров о тренировках ЦСКА: «Моя роль маленькая и конкретная – я преподаю вбрасывания для центральных нападающих»
2вчера, 18:32
Ковальчук про гаджеты: «Сейчас можно посмотреть, как ты спал, что ел – это и в КХЛ есть, правильное питание, восстановление. Раньше в лагерь НХЛ с животом приезжали и набирали форму 2-3 недели»
вчера, 17:32
«Нефтехимик» продлил контракт с Белозеровым
1вчера, 17:17
Михаил Воробьев: «Было бы круто, если бы Овечкин вернулся в КХЛ. Он легенда»
1вчера, 15:15
Прохоркин о фото с Овечкиным и Мозговым: «Пересеклись в турецком отеле, играли вместе в волейбол. Там отдыхают спортсмены из разных видов спорта»
вчера, 14:42