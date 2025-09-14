Вице-президент КХЛ о доходах хоккеистов от рекламы: «Несопоставимы с их зарплатами, но суммы растут. Проводим обучение через проект «База», игроков учат коммерциализации личного бренда»

Сергей Доброхвалов заявил, то доходы хоккеистов от рекламы будут расти.

– Сообщалось, что Александр Овечкин на рекламе только за это лето заработал 3,3 млрд рублей, что раза в четыре выше его годичной зарплаты в «Вашингтоне». Могут ли звезды КХЛ повышать стоимость своего личного бренда?

– Мы видим, как растет популярность хоккея. Билеты на матчи не достать, аудитория колоссально выросла за последние два года. Хоккей действительно становится очень популярным. За те же два года запрос от спонсоров в КХЛ для съемок хоккеистов в рекламных роликах, для приглашения на какие-то мероприятия кратно вырос.

Мы видим эту популярность, всячески ей способствуем. Проводим обучающие уроки через проект «База», где хоккеистов учат по разным направлениям, в том числе по коммерциализации своего личного бренда.

И у нас есть успешные кейсы, когда хоккеисты начинают зарабатывать на рекламе. Да, это пока несопоставимо с их зарплатами в КХЛ. Но суммы растут с каждым годом и точно будут увеличиваться, – сказал вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов.