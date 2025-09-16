«Спартак» исключил Морозова из состава на сайте клуба. Лучший бомбардир клуба сдал положительную допинг-пробу

«Спартак» убрал Ивана Морозова из состава на сайте клуба.

Сегодня красно-белые объявили об отстранении 25-летнего нападающего из-за положительной допинг-пробы . В клубе отметили, что запрещенное вещество попало в организм игрока вне рамок деятельности «Спартака » и медицинского штаба.

Также сообщалось , что в допинг-пробе Морозова были выявлены следы кокаина.

На данный момент Иван Морозов не значится в составе «Спартака » на официальном сайте клуба.

В прошлом сезоне форвард набрал 50 (19+31) очков в регулярном чемпионате, в плей-офф на его счету 12 (5+7) баллов в 12 матчах. В нынешнем сезоне нападающий с 5 (1+4) очками возглавляет список бомбардиров команды.