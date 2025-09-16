«Спартак» исключил Морозова из состава на сайте клуба. Лучший бомбардир клуба сдал положительную допинг-пробу
«Спартак» убрал Ивана Морозова из состава на сайте клуба.
Сегодня красно-белые объявили об отстранении 25-летнего нападающего из-за положительной допинг-пробы. В клубе отметили, что запрещенное вещество попало в организм игрока вне рамок деятельности «Спартака» и медицинского штаба.
Также сообщалось, что в допинг-пробе Морозова были выявлены следы кокаина.
На данный момент Иван Морозов не значится в составе «Спартака» на официальном сайте клуба.
В прошлом сезоне форвард набрал 50 (19+31) очков в регулярном чемпионате, в плей-офф на его счету 12 (5+7) баллов в 12 матчах. В нынешнем сезоне нападающий с 5 (1+4) очками возглавляет список бомбардиров команды.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Спартака»
