Вице-президент КХЛ об окупаемости клубов: «Спартак» зарабатывает больше 30% от расходов, девять клубов – более 25%. Задача, чтобы остальные подтянулись»
– Впечатляет, что КХЛ выплатит клубам рекордные 2,2 млрд рублей, и эта сумма на 159 процентов больше, чем в прошлом сезоне. Но эта цифра может расти в будущем? Каким вы видите финансовый потенциал хоккея?
– То, что мы нарастили эту сумму в два раза по сравнению с прошлым сезоном – в самом деле, большой скачок. Потенциал этой цифры к дальнейшему росту точно есть. Самое главное, что у клубов КХЛ есть потенциал для роста коммерческих доходов.
Мы говорили об этом на совете директоров, показывали данные – где в сравнимых клубах и по количеству населения в городе, и по доходу на душу населения разница в ценах на билеты может быть, например, в 60 процентов. Хотя все вводные абсолютно одинаковы – такая же арена, такая же популярность у клуба…
Так что потенциал для роста есть. А девять команд КХЛ уже выполнили наш стратегический показатель в 25 процентов, который мы им ставили несколько лет назад. Есть один российский клуб, превысивший даже 30 процентов.
– Имеется в виду, что команда зарабатывает 30 процентов от того, что вкладывает?
– Да, от расходного бюджета, куда включаются и авиаперелеты, и зарплаты, и аренда отелей – то, что замещается коммерческими, абсолютно чистыми доходами. Причем сюда не входят поступления от главного спонсора.
– Какой же это выдающийся клуб КХЛ?
– Из российских – «Спартак» зарабатывает больше 30 процентов от своих расходов. А вообще уже девять клубов покрывают свои расходы более 25 процентов чистыми доходами от коммерции.
– С годами КХЛ не планирует повысить этот стратегический показатель до 50 процентов?
– Если честно, этого достичь тяжело в текущих расходах клубов и доходах на душу населения. Когда мы еще лет пять назад ставили показатель в 25 процентов, то строили математическую модель, в которой 30 процентов считались пределом.
Конечно, спустя пять лет эту цифру можно чуть увеличить. Но главная задача сейчас – чтобы остальные клубы подтянулись к 25 процентам. Потому что сейчас есть команды, которые за пять лет не сдвинулись в процентах ни на миллиметр, – сказал вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов.
