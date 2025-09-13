Вице-президент КХЛ об окупаемости клубов: «Спартак» зарабатывает больше 30% от расходов, девять клубов – более 25%. Задача, чтобы остальные подтянулись»

Вице-президент КХЛ оценил окупаемость клубов в лиге.

– Впечатляет, что КХЛ выплатит клубам рекордные 2,2 млрд рублей, и эта сумма на 159 процентов больше, чем в прошлом сезоне. Но эта цифра может расти в будущем? Каким вы видите финансовый потенциал хоккея?

– То, что мы нарастили эту сумму в два раза по сравнению с прошлым сезоном – в самом деле, большой скачок. Потенциал этой цифры к дальнейшему росту точно есть. Самое главное, что у клубов КХЛ есть потенциал для роста коммерческих доходов.

Мы говорили об этом на совете директоров, показывали данные – где в сравнимых клубах и по количеству населения в городе, и по доходу на душу населения разница в ценах на билеты может быть, например, в 60 процентов. Хотя все вводные абсолютно одинаковы – такая же арена, такая же популярность у клуба…

Так что потенциал для роста есть. А девять команд КХЛ уже выполнили наш стратегический показатель в 25 процентов, который мы им ставили несколько лет назад. Есть один российский клуб, превысивший даже 30 процентов.

– Имеется в виду, что команда зарабатывает 30 процентов от того, что вкладывает?

– Да, от расходного бюджета, куда включаются и авиаперелеты, и зарплаты, и аренда отелей – то, что замещается коммерческими, абсолютно чистыми доходами. Причем сюда не входят поступления от главного спонсора.

– Какой же это выдающийся клуб КХЛ?

– Из российских – «Спартак » зарабатывает больше 30 процентов от своих расходов. А вообще уже девять клубов покрывают свои расходы более 25 процентов чистыми доходами от коммерции.

– С годами КХЛ не планирует повысить этот стратегический показатель до 50 процентов?

– Если честно, этого достичь тяжело в текущих расходах клубов и доходах на душу населения. Когда мы еще лет пять назад ставили показатель в 25 процентов, то строили математическую модель, в которой 30 процентов считались пределом.

Конечно, спустя пять лет эту цифру можно чуть увеличить. Но главная задача сейчас – чтобы остальные клубы подтянулись к 25 процентам. Потому что сейчас есть команды, которые за пять лет не сдвинулись в процентах ни на миллиметр, – сказал вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов .

КХЛ выплатит клубам более 2 млрд рублей по итогам сезона-2024/25 – это рекорд