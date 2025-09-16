Экс-игрок системы «Трактора», фонк-исполнитель Zodivk про драку в юниорах: «Коньками по лицу никто не бил. Просто тот парень мне особо дать сдачи не смог. А я переусердствовал»
– В 2015-м челябинские СМИ писали, что ты и брат подрались с партнером по команде в юниорах. После этого тренера отправили в отставку, а родители забирали детей из секции. Расскажи, что там было на самом деле?
– Это заказная статья.
– То есть этой истории не было?
– Была, но не в том ключе, как писали.
Это случилось в раздевалке перед выходом на лед. Нас человек пять оставалось, включая меня. Ну и как бывает в детских раздевалках? Занимались ерундой. Мой брат и еще один парень приставали к пострадавшему (Артему Антонову – Спортс’’). Тот в ответ толкнул Яна.
Брат не удержал равновесие и ударился о край скамейки. Все было в крови, смотрю – а у него пол-уха оторвано. Сразу дал ему полотенце и отвел к отцу. Они поехали в больницу зашивать рану.
Я вернулся и заступился за брата – пару раз ударил. Но не было такого, что мы били с братом вдвоем. И коньками по лицу никто не бил, как писали. Просто тот парень мне особо и дать сдачи не смог. А я переусердствовал, конечно.
– И что было, когда пришел тренер?
– Отругал и отправил всех на тренировку. Пострадавший тоже пошел на лед. Все отзанимались, но на следующий день начались чудеса. Провели собрание. Меня лишили капитанства и отстранили от тренировок, – сказал бывший защитник системы «Трактора», а ныне фонк-исполнитель, известный под псевдонимом Zodivk, Павел Афанасьев в интервью Спортсу”.
Экс-хоккеист провел всего 56 матчей за два сезона в «Белых Медведях» и «Челмете». Он завершил хоккейную карьеру в 18 лет.
