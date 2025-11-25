Глава Дагестана Меликов об Овечкине и Махачеве: «Оба чемпионы, авторитетные люди нашей страны. Давайте не будем их сравнивать»

Глава Дагестана: давайте не будем сравнивать Овечкина и Махачева.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов поделился мнением о достижениях Александра Овечкина и Ислама Махачева .

– Ислам Махачев стал первым двойным чемпионом UFC из России. Сможет ли он в будущем сравниться по значимости для российского спорта с Александром Овечкиным?

– Сложно так говорить – давайте мы не будем их сравнивать. Они оба являются чемпионами для нашей страны, авторитетными людьми нашей страны.

Каждый из них по-своему обогащает нашу спортивную историю и превозносит нашу спортивную славу, – сказал Меликов.

Роднина о том, кто является лицом российского спорта – Овечкин или Махачев: «Я обо всем сужу по цифрам. Александр уже 20 лет на слуху, побил рекорд Гретцки. Это вам ничего не говорит?»