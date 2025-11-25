Гендиректор «Торпедо» о переходе Ткачева: «Искали центра, несколько недель были в диалоге с «Сибирью». Верим, что Владимир станет одним из лидеров команды»

Гендиректор «Торпедо» об обмене Ткачева: спасибо «Сибири» за соглашение.

Гендиректор «Торпедо » Евгений Забуга прокомментировал обмен Владимира Ткачева из «Сибири ». Нижегородский клуб отдал двух игроков и денежную компенсацию за 32-летнего форварда.

«Наш клуб не скрывал, что мы находимся в поиске центрального нападающего, способного качественно усилить нашу команду.

Несколько недель мы находились в диалоге с ХК «Сибирь» по поводу Владимира Ткачева . Благодарны новосибирским коллегам за достижение соглашения.

Верим, что Владимир станет одним из лидеров нашей команды как на льду, так и в раздевалке. Михаилу Абрамову и Антону Косолапову желаем дальнейшего спортивного развития», – сказал Забуга.

«Сибирь» получила 15 млн рублей компенсации от «Торпедо» при обмене Ткачева (Михаил Зислис)