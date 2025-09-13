  • Спортс
  Роман Ротенберг: «Чтобы детям поставить бросок, как у Овечкина, нужно брать советы у самого Саши. Он всегда открыт к диалогу, обсуждаем с ним все вопросы»
2

Роман Ротенберг: «Чтобы детям поставить бросок, как у Овечкина, нужно брать советы у самого Саши. Он всегда открыт к диалогу, обсуждаем с ним все вопросы»

Роман Ротенберг заявил, что регулярно дискутирует с Александром Овечкиным.

«Александр находится в такой крутой форме, что может играть и играть.

Мы обсуждаем с ним все вопросы. Были вместе на Кубке Овечкина, где обсуждали развитие детского хоккея, игроков, тренировки. Очень интересно с ним вести дискуссии по всем темам.

Для того, чтобы поставить нашим детям бросок, как у Овечкина, нужно брать советы у самого Саши. Он – молодец, всегда открыт к диалогу, советует правильные вещи для развития наших детей», – сказал член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
