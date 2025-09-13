Гендиректор «Динамо» о должности Ротенберга: «Заместитель по детско‑юношескому хоккею. Он не советник»
Гендиректор «Динамо» заявил, что Роман Ротенберг не является его советником.
Ранее стало известно, что Ротенберг будет присутствовать в совете директоров КХЛ от «Динамо». В прошлом сезоне бело‑голубые не имели представительства в совете.
– «Динамо» спустя годы вновь вернулось в совет директоров КХЛ. Насколько это важно для клуба?
– Чем больше динамовцев везде, тем лучше.
– В списках лиги Ротенберг указан как ваш советник, как вы с ним взаимодействуете?
– Роман Борисович не советник. Он заместитель по детско‑юношескому хоккею, он курирует весь детско‑юношеский спорт, – сказал генеральный директор хоккейного «Динамо» Сергей Сушко.
Ротенберг об идее праздновать победу ударами кувалды по шине: «Импровизация. Общекомандные мотивационные ритуалы – важная часть, чтобы поднять моральный дух»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости