Гендиректор «Динамо» о должности Ротенберга: «Заместитель по детско‑юношескому хоккею. Он не советник»

Гендиректор «Динамо» заявил, что Роман Ротенберг не является его советником.

Ранее стало известно , что Ротенберг будет присутствовать в совете директоров КХЛ от «Динамо». В прошлом сезоне бело‑голубые не имели представительства в совете.

– «Динамо» спустя годы вновь вернулось в совет директоров КХЛ. Насколько это важно для клуба?

– Чем больше динамовцев везде, тем лучше.

– В списках лиги Ротенберг указан как ваш советник, как вы с ним взаимодействуете?

– Роман Борисович не советник. Он заместитель по детско‑юношескому хоккею, он курирует весь детско‑юношеский спорт, – сказал генеральный директор хоккейного «Динамо» Сергей Сушко .

