Вячеслав Козлов о Ротенберге в роли главного тренера «Динамо»: «Он и сейчас мог бы им стать, если бы люди хотели. Меня это не беспокоит, я работаю и готовлю команду»

Козлов о слухах, что Ротенберг возглавит «Динамо»: это от меня не зависит.

Главный тренер «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал слухи, что Роман Ротенберг может возглавить «Динамо ».

– Ходят разговоры, что при определенных обстоятельствах Роман Ротенберг может стать главным тренером «Динамо». Это давит на вас?

– Никак не давит. Если бы люди хотели, то он мог и сейчас стать. Я не комментирую слухи и то, что от меня не зависит. Меня это не беспокоит. Я работаю и готовлю команду.

– Ходят слухи о том, что в штаб «Динамо» могут войти Герман Титов, Андрей Скабелка и Сергей Зубов. Насколько правдива эта информация?

– Всех рассматриваем, но пока никакого решения не принято. Нужно больше времени.

– Это ваши кандидаты?

– Какие-то – да, а какие-то – нет.

– Есть ли моменты, когда игроки не воспринимают вас в качестве главного тренера, потому что раньше вы были помощником?

– Меня это не беспокоит. Да и думаю, что такого в коллективе нет. Еще раз скажу, что при выполнении требований и правильной работе ты будешь получать игровое время. Если нет, то будем искать другие пути, – сказал Козлов.

