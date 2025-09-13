  • Спортс
  • Губернатор Тульской области поздравил 9-летнего победителя детского конкурса от АКМ, вручив ему футболку с надписью «Друг Губернатора Миляева»
Губернатор Тульской области поздравил 9-летнего победителя детского конкурса от АКМ, вручив ему футболку с надписью «Друг Губернатора Миляева»

Губернатор Дмитрий Миляев подарил 9-летнему болельщику АКМ футболку.

В пятницу губернатор Тульской области принял участие в церемонии открытия сезона регулярного чемпионата ВХЛ для АКМ.

Тульский клуб провел первый домашний матч в этом сезоне, в котором одержал победу над «Южным Уралом» (3:2 Б).

Дмитрий Миляев пожелал зрителям яркого матча, а игрокам – обойтись без травм и радовать болельщиков своими победами. 

После церемонии открытия состоялось символическое вбрасывание. Участие в нем принял 9-летний Саша Новиков – победитель конкурса в социальных сетях АКМ.

Губернатор Миляев поздравил мальчика с победой в детском конкурсе и вручил ему в подарок футболку с надписью «Друг Губернатора Миляева».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Заря Ефремов»
