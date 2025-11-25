«Сибирь» получила 15 млн рублей компенсации от «Торпедо» при обмене Ткачева (Михаил Зислис)

«Сибирь» получила 15 млн рублей компенсации от «Торпедо» при обмене Ткачева.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, «Сибирь» получила 15 млн рублей в качестве компенсации при обмене Владимира Ткачева в «Торпедо ».

Ранее новосибирский клуб обменял 32-летнего форварда на Михаила Абрамова и Антона Косолапова .

В текущем FONBET чемпионате КХЛ Ткачев провел 30 матчей и набрал 13 (5+8) очков при полезности «минус 10». Он был вторым бомбардиром «Сибири » в регулярке.

