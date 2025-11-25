  • Спортс
  «Сибирь» получила 15 млн рублей компенсации от «Торпедо» при обмене Ткачева (Михаил Зислис)
«Сибирь» получила 15 млн рублей компенсации от «Торпедо» при обмене Ткачева (Михаил Зислис)

«Сибирь» получила 15 млн рублей компенсации от «Торпедо» при обмене Ткачева.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, «Сибирь» получила 15 млн рублей в качестве компенсации при обмене Владимира Ткачева в «Торпедо».

Ранее новосибирский клуб обменял 32-летнего форварда на Михаила Абрамова и Антона Косолапова.

В текущем FONBET чемпионате КХЛ Ткачев провел 30 матчей и набрал 13 (5+8) очков при полезности «минус 10». Он был вторым бомбардиром «Сибири» в регулярке.

Губернатор Новосибирской области о Буцаеве: «Мы ошиблись – его стиль руководства не совсем современный, наверное. Сегодняшние игроки не восприняли требования»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
