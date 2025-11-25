Мурашов назвал топ-3 книг: «Кругом одни идиоты. Если вам так кажется, возможно, вам не кажется» – она про темпераменты. «Крыжовник» Чехова и «Поток: Психология оптимального переживания»

Вратарь «Питтсбурга» Сергей Мурашов назвал топ-3 книг для прочтения.

– Сергей Федотов рассказывал о том, что ты не по годам эрудированный молодой человек, который много читает. Как удается найти время на это?

– А в чем, собственно, сложность? Ты проснулся, позавтракал, сходил на тренировку, пообедал, и у тебя полдня свободно. Можешь провести это время в телефоне, или что-то почитать, или куда-то сходить.

Понятно, что есть режим, который нужно соблюдать. Читать книги вместо того, чтобы спать ночью, – неправильно. Но одна из составляющих игроков – уметь переключаться и отдыхать от хоккея, находя что-то интересное. Для меня чтение книг – способ удовлетворить потребность в любознательности. Вот и весь секрет.

А Сергею Юрьевичу благодарность за упоминание меня в хорошем свете. На самом деле у хоккеистов достаточно времени, чтобы уделить внимание для своего развития. Скорее дело в неправильно расставленных приоритетах.

– Когда ты пришел к тому, что чтение книг тебе стало интересным?

– Наверное, лет в 15-16. В школе практически вообще не читал, особенно школьную литературу. Помню, в седьмом или восьмом классе нам сказали прочитать «Гамлета». Я с этим справился, но не понял ровным счетом ничего. А недавно перечитывал отрывок «Быть или не быть», и только сейчас ко мне пришло осознание, о чем он.

Как-то постепенно понял, что мне нравится чтение книг. Искал, чем занять свободное время, и нашел. Иногда по-другому его провожу. Могу просто YouTube включить и налить чаю, посмотрев какой-то подкаст или что-то юмористическое. Я очень любознательный, и именно эта черта подвела меня к чтению.

– А какую литературу обычно читаешь? Прикладную или художественную?

– По-разному, стараюсь перемешивать. Сейчас читаю в основном философские тексты. До этого были различные художественные произведения. Помню, когда играл в МХЛ, то подсел на Жюля Верна. Наверное, прочитал практически все его книги.

– Составь топ-3 из книг, которые бы порекомендовал к прочтению.

– Первая книга – «Поток: Психология оптимального переживания». У автора сложная фамилия, я ее сейчас боюсь неправильно назвать. Интересная книга про то состояние, в котором все получается и при котором как будто теряется контроль над собой.

Вторая книга – «Кругом одни идиоты. Если вам так кажется, возможно, вам не кажется». Прочитал ее очень быстро. В ней написано про темпераменты и почему люди эмоционально реагируют на одни и те же вещи по-разному. Третья книга – «Крыжовник» Чехова. Короткий и трогательный рассказ.

И еще вне топа – «Сон смешного человека». Тоже очень короткая и сильная книга. Прочитал ее, пока ехал в машине, и чуть не пустил слезу. И еще «Властелин колец». Да, есть очень хорошие фильмы, но книга чуть лучше раскрывает и персонажей, и сюжетную линию, – сказал Мурашов.

