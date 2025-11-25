Ковалев о слухах про переход в «Шанхай»: «Позвонили, я ответил, что мне интересно. На этом все. Готов сразу включиться, если будет интересное предложение»

Алексей Ковалев прокомментировал слухи про переход в «Шанхай».

Бывший тренер «Спартака » Алексей Ковалев прокомментировал слухи про переход в «Шанхай ». Помощник Алексея Жамнова покинул штаб красно-белых 24 ноября.

– Когда все узнали о вашем увольнении, вы получили много звонков из других клубов, которые хотели бы видеть вас у себя в штабе?

– Нет, звонков особо не было. Ну, люди узнают, как дела, интересуются. Но конкретных рабочих предложений пока не поступало.

– Одно СМИ успели вас уже объявить помощником Жерара Галлана в «Шанхае».

– В смысле? Так написали? Мне позвонили из «Шанхая», спросили о моей ситуации. Я ответил, что если у вас есть заинтересованность во мне, было бы интересно поработать вместе. Мне ответили: если что – со мной свяжутся. И на этом все.

– Какие у вас планы на ближайшие дни? Как важно сейчас выдохнуть после ритма плотного чемпионата?

– Мы еще половину чемпионата не отработали. Ничего такого не случилось, выдыхать нечего. Просто не знаешь, когда начнешь снова работать. Иногда тяжело бывает войти обратно в колею. И теперь не знаешь, сколько времени тебе придется сидеть дома, чем теперь заняться.

А так, если будет интересное предложение, я готов сразу включиться в новый проект. Сейчас идет самый сезон, и пока еще время есть, чтобы войти в новую команду, что-то поменять, чем-то помочь. Когда же это происходит в конце сезона, то понятно, что за короткое время тяжело что-то сделать, – сказал Ковалев.

