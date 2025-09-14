Ткачев сделал три передачи в 1-м периоде игры с «Ак Барсом», Толчинский – одну, Барак набрал 2+1. Это первые очки форвардов за «Металлург»
Барак, Ткачев и Толчинский набрали первые очки за «Металлург».
Клуб играет в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (5:1, 2-й период).
В 1-м периоде игры нападающие Сергей Толчинский, Владимир Ткачев и Дерек Барак набрали свои первые очки в составе «Металлурга». Игроки перешли в клуб в минувшее межсезонье.
Толчинский отметился 1 передачей, Ткачев сделал 3 передачи.
На счету Барака 3 (2+1) очка.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости