Ткачев сделал три передачи в 1-м периоде игры с «Ак Барсом», Толчинский – одну, Барак набрал 2+1. Это первые очки форвардов за «Металлург»

Барак, Ткачев и Толчинский набрали первые очки за «Металлург».

Клуб играет в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Ак Барса » (5:1, 2-й период).

В 1-м периоде игры нападающие Сергей Толчинский , Владимир Ткачев и Дерек Барак набрали свои первые очки в составе «Металлурга ». Игроки перешли в клуб в минувшее межсезонье.

Толчинский отметился 1 передачей, Ткачев сделал 3 передачи.

На счету Барака 3 (2+1) очка.