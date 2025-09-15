Разин о Толчинском и Бараке: «Знаете Лобановского? Он сказал, что у футболистов есть 3 стадии. Моя задача, чтобы мои хоккеисты не вошли в третью – когда говорят, но не играют»
Андрей Разин вспомнил о Лобановском, отвечая на вопрос о Толчинском и Бараке.
Главный тренер «Металлурга» высказался об игроках после победы над «Ак Барсом» (6:3) в матче FONBET КХЛ.
– Сегодня набрали [первые в сезоне] очки Толчинский и Барак (ранее игроки пропускали матчи по решению тренера – Спортс). Это значит, что они хотят лично вам показать свою значимость?
– Хочется развернуто ответить. Вы знаете, кто такой Лобановский? Он сказал великую фразу, что у футболистов есть три стадии: первая - когда они играют и молчат, вторая - когда играют и говорят, и третья - когда говорят, но не играют. Моя задача, чтобы мои хоккеисты не вошли в третью стадию.
Для этого они должны играть. И что они так в ротации или не в ротации… Они должны пальчик на себя развернуть, как говорил Зинэтула Билялетдинов, – сказал Разин.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
