  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Разин о Толчинском и Бараке: «Знаете Лобановского? Он сказал, что у футболистов есть 3 стадии. Моя задача, чтобы мои хоккеисты не вошли в третью – когда говорят, но не играют»
0

Разин о Толчинском и Бараке: «Знаете Лобановского? Он сказал, что у футболистов есть 3 стадии. Моя задача, чтобы мои хоккеисты не вошли в третью – когда говорят, но не играют»

Андрей Разин вспомнил о Лобановском, отвечая на вопрос о Толчинском и Бараке.

Главный тренер «Металлурга» высказался об игроках после победы над «Ак Барсом» (6:3) в матче FONBET КХЛ. 

– Сегодня набрали [первые в сезоне] очки Толчинский и Барак (ранее игроки пропускали матчи по решению тренера – Спортс). Это значит, что они хотят лично вам показать свою значимость?

– Хочется развернуто ответить. Вы знаете, кто такой Лобановский? Он сказал великую фразу, что у футболистов есть три стадии: первая - когда они играют и молчат, вторая - когда играют и говорят, и третья - когда говорят, но не играют. Моя задача, чтобы мои хоккеисты не вошли в третью стадию.

Для этого они должны играть. И что они так в ротации или не в ротации… Они должны пальчик на себя развернуть, как говорил Зинэтула Билялетдинов, – сказал Разин. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoКХЛ
logoМеталлург Мг
logoЗинэтула Билялетдинов
logoВалерий Лобановский
logoДерек Барак
logoСергей Толчинский
logoАк Барс
logoДинамо Киев
logoАндрей Разин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Разин об отсутствии запроса после шайбы Карпухина: «Судья сказал, что мы не успели. После нашего гола он мило беседовал с тренером «Ак Барса», времени было вагон там. А мне не дали и минуты»
7вчера, 18:14
Разин после 6:3 с «Ак Барсом»: «Идеальный первый период. И реализация хорошая, и большинство. Практически не дали сопернику ни шанса»
10вчера, 16:59
Ткачев сделал три передачи в 1-м периоде игры с «Ак Барсом», Толчинский – одну, Барак набрал 2+1. Это первые очки форвардов за «Металлург»
7вчера, 15:32
Главные новости
Пашков о работе Кудашова в «Динамо»: «Он рекордсмен КХЛ по доверию со стороны клуба, таким кредитом не мог похвастаться даже Никитин. Ни о какой неуверенности речь не должна идти»
7 минут назад
Ларионов о 2+3 Дишковского в 2 играх: «Мы сказали игрокам: перед вами открытая книга, вносите свое имя, удивляйте не только себя, но и нас. Что и происходит»
257 минут назад
КХЛ. «Амур» примет «Шанхай», «Сибирь» в гостях у «Адмирала», «Авангард» сыграет с «Динамо» Минск, «Автомобилист» против «Салавата»
3сегодня, 03:15
Бобровский занял 36-е место в топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network. Среди других игроков в 4-й десятке – Джек Хьюз, Слэвин, Йоси, Ахо и Форслинг
3сегодня, 02:55
Уодделл о Федотове: «Иван добавит «Коламбусу» глубины во вратарской линии. Это было нашим приоритетом в межсезонье»
1сегодня, 02:15
Ларионов о результативности СКА: «Мы стали больше нацелены на ворота. Любая атака должна завершаться броском – с нашими скоростными качествами мы должны нагружать вратарей»
вчера, 21:57
Роман Ротенберг: «Карпин сможет сделать «Динамо» чемпионом! Уверен на 100%, что он вылезет из кризиса. Он великим был как игрок, добился успеха, поэтому продолжит добиваться высот»
46вчера, 20:51
Ларионов о Бландиси: «Итальянцы любят жесты, но арбитры в Нижнем Новгороде этого не поняли. Сказали: «Начинай быть русским». Можно говорить сколько угодно, но без жестов»
4вчера, 20:36
НХЛ проводит расследование в отношении тренера «Вашингтона» Лава, он отправлен в отпуск по решению команды
5вчера, 20:10
Разин о том, что судей можно заменить ИИ: «Сказал лишь однажды, на эмоциях. Имел в виду камеры, которые могут помочь арбитрам, ведь хоккей очень быстрый, определить офсайд становится все сложнее»
вчера, 19:54
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Марченко про 0:5 от «Металлурга» в 1-м периоде: «Все от нас зависит. «Ак Барс» не очень хорошо играл в своей зоне – начиная с меня, других защитников»
35 минут назад
Кручинин об Исакове в «Торпедо»: «Хороший тренер и человек. С уважением относится к игрокам. Будем играть за него, чтобы дебютный сезон в КХЛ стал удачным»
147 минут назад
Экс-защитник «Лады» и «Нефтехимика» Волгин завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Красноярских Рысей» из МХЛ. У него 376 матчей в КХЛ
сегодня, 02:30
Коростелев о «Спартаке»: «Нам нужно по-мужицки сыграть следующую игру. Не будем списывать поражения на нагрузки, нам дали достаточно времени отдохнуть после сборов»
1вчера, 21:45
Козырев об 1:2 от ЦСКА: «У нас отсутствовала целостность игры, концовку 2-го периода провалили. С такой организованной командой нужно играть все 60 минут»
1вчера, 21:37
Жамнов об игре Порядина: «Паше нужно успокоиться и делать то, что нужно, не пытаться сделать все за всех. Очень много энергии тратится впустую»
2вчера, 21:25
Гатиятулин о Миллере: «Позволяли Митчу играть в атаке, но не в ущерб обороне. В последних матчах появилась тенденция на ошибки»
1вчера, 21:13
Маскот Шлиссик проголосовал на выборах губернатора Ленинградской области
8вчера, 20:59
Крикунов о 3:4 от «Трактора»: «Вышли не совсем готовые. Пока нас как самовар растопили, забили 2 гола. Но потом парни собрались, сражались, заслужили очко»
вчера, 20:24
Гру после 4:3 с «Сочи»: «Крикунов проделывает невероятную работу со своей командой. Мы сказали игрокам «Трактора», что матч будет достаточно сложным»
2вчера, 19:38