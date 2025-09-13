Корешков о «Металлурге»: «Возможности Ткачева, Толчинского и Барака известны, но даже мастерам нужно время, чтобы вкатиться. Прогресс есть»

Евгений Корешков оценил старт «Металлурга» в новом сезоне КХЛ.

Магнитогорский клуб потерпел два поражения в трех первых матчах регулярного чемпионата.

– Перетасовка состава на старте – логичный процесс?

– Поиск правильных сочетаний, нащупывание игры в тройках и пятерках – для этого в первую очередь и создан контрольный сезон. В идеале всю эту черновую работу необходимо вести именно летом.

Кстати, «Металлург» в том числе и для этого каждый год проводит знаковый для региона турнир – Мемориал Ивана Ромазана. Там у «Металлурга » были три матча. Откровенно говоря, немного удивило, что только раз команда вышла на Мемориале на игру в составе, близком к более-менее основному. То есть две игры оказались упущены.

Впрочем, это взгляд со стороны. Возможно, возникли какие-то внутренние моменты – например, травмы, из-за которых и идут перетряски.

– В тени пока и другой звездный новичок «Магнитки» – Владимир Ткачев.

– Не совсем согласен. Ткачев с каждым матчем прибавляет, находит голевые моменты. Да, пока страдает реализация, но прогресс есть.

Даже большим мастерам иногда нужно время, чтобы вкатиться в сезон. При этом возможности Ткачева или тех же Толчинского и Барака в КХЛ хорошо известны, это мастера, которые адаптированы к лиге.

Изучать их – никакого смысла нет. Есть смысл нагружать их игровым временем – и получать результат, – сказал двукратный чемпион России Евгений Корешков .

