Пашков о КХЛ: «Ставка на легионеров в худшую сторону отражается на уровне нашего хоккея. О молодежи вспоминают по остаточному принципу»

Александр Пашков прокомментировал проблему с легионерами в КХЛ.

– Нынешний тренерский штаб «Динамо» критикуют еще за прохладное отношение к молодым хоккеистам. По делу?

– Это проблема не только «Динамо », но и многих других команд КХЛ. Они ведут охоту за возрастными хоккеистами и легионерами, о молодежи вспоминают по остаточному принципу.

Вообще с молодежью нужно много работать – и она даст результат не сегодня, а лучшем случае завтра или послезавтра. Но не у всех тренеров есть пять лет, как у Кудашова . Поэтому и делается ставка на тех же легионеров, что в худшую сторону отражается на уровне всего нашего хоккея.

В «Динамо» из молодых в последние годы состоялся разве что форвард Рашевский . В последнем матче за Омск он мне понравился – возмужал, настроился на бывшую команду.

– Почему именно «Динамо» по большому счету перестало производить молодые таланты?

– С молодежью нужно в первую очередь работать на тренировках, буквально водить за руку, разъяснять и показывать. Игры для молодых – это уже дополнительный процесс для роста, закрепление пройденного на тренировках.

Сегодня в КХЛ у нас потогонная система, матч идут один за другим, для полноценного тренировочного процесса нет времени. Думаю, я ответил на ваш вопрос, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков .

