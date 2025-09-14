Коньков о старте «Динамо»: «Игнорировать такое положение вещей никто не будет. Кудашов понимает, что нужно подтягивать. Не раскрыт атакующий потенциал»
Сергей Коньков высказался об игре «Динамо» на старте сезона FONBET КХЛ.
Вчера московский клуб проиграл «Авангарду». Команда под руководством Алексея Кудашова потерпела 3 поражения в 4 играх на старте сезона.
«Игнорировать такое положение вещей никто не будет. Алексей Николаевич Кудашов прекрасно понимает, что есть вещи, которые нужно подтягивать.
В командах есть установка не проигрывать три матча подряд. Нужно улучшать игру в защите и меньшинстве.
Также у «Динамо» не раскрыт атакующий потенциал. Очень тяжело даются голы. Пока все игры идут непросто, тратится очень много эмоциональных сил. Вкупе с поражениями все это оставляет неприятный эмоциональный отпечаток», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина с составе бело-голубых.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
