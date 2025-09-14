  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Коньков о старте «Динамо»: «Игнорировать такое положение вещей никто не будет. Кудашов понимает, что нужно подтягивать. Не раскрыт атакующий потенциал»
0

Коньков о старте «Динамо»: «Игнорировать такое положение вещей никто не будет. Кудашов понимает, что нужно подтягивать. Не раскрыт атакующий потенциал»

Сергей Коньков высказался об игре «Динамо» на старте сезона FONBET КХЛ.

Вчера московский клуб проиграл «Авангарду». Команда под руководством Алексея Кудашова потерпела 3 поражения в 4 играх на старте сезона. 

«Игнорировать такое положение вещей никто не будет. Алексей Николаевич Кудашов прекрасно понимает, что есть вещи, которые нужно подтягивать.

В командах есть установка не проигрывать три матча подряд. Нужно улучшать игру в защите и меньшинстве.

Также у «Динамо» не раскрыт атакующий потенциал. Очень тяжело даются голы. Пока все игры идут непросто, тратится очень много эмоциональных сил. Вкупе с поражениями все это оставляет неприятный эмоциональный отпечаток», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина с составе бело-голубых. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
logoДинамо Москва
logoАлексей Кудашов
logoКХЛ
logoСергей Коньков
logoАвангард
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Губерниев о старте «Динамо»: «Грустно. Ротенберг смог бы все исправить. Назначение его тренером было бы сильным ходом, всколыхнуло бы хоккеистов, стало бы импульсом для болельщиков»
56вчера, 18:16
17-летний Селиванов о дебюте в КХЛ: «До сих пор в шоке. Моторыгин при смене сказал: «Ничего не бойся». Гусев и Паталаха приободрили, Ожиганов сказал кайфовать от процесса»
4вчера, 17:24
Кудашов о 4:7 от «Авангарда»: «Провальный 2-й период у «Динамо» – результат матча. Есть хроническое в этом еще с предсезонки, будем исправлять. Вины Моторыгина не вижу»
17вчера, 14:13
Главные новости
Александр Медведев о смерти Гуденау: «Обуревает печаль. Его вовлеченность, знания и передача ноу-хау внесли большой вклад в фундамент, на котором до сих пор зиждется КХЛ»
12 минут назад
Демидов набрал 1+2 в матче новичков «Монреаля» и «Виннипега». Жилкин принес победу «Джетс» на 60-й минуте – 4:3
25 минут назадВидео
Экс-вратарь «Филадельфии» Харт подпишет 2-летний контракт с командой из Западной конференции НХЛ (Майкл Руссо)
7сегодня, 06:20
КХЛ. «Трактор» в гостях у «Сочи», СКА примет «Ладу», «Ак Барс» против «Металлурга», «Спартак» сыграет с «Торпедо», «Северсталь» – с ЦСКА
11сегодня, 06:00
Флери о пробном контракте с «Питтсбургом»: «Способ замкнуть круг, идея исходила от Дубаса. Я увижу старых друзей и сыграю один период. В моем возрасте этого уже достаточно»
1сегодня, 05:15
Ги Буше об изучении русского языка: «Знаю несколько слов, но складывать их в предложения не могу. Моя возлюбленная больше продуктивна, и мне порой стыдно за это»
1сегодня, 03:45
Директор «Металлурга» о Разине: «С момента прихода в клуб он занимается только тренерской работой. У нас четкое разделение полномочий»
1сегодня, 03:30
Умер экс-глава профсоюза игроков НХЛ и бывший консультант КХЛ Боб Гуденау. Он руководил Ассоциацией с 1992 по 2005 год, в том числе во время забастовки и двух локаутов
5сегодня, 03:15
Айкел может получить 13-14 млн долларов в год в «Вегасе» по новому контракту. Стороны обсуждают соглашение на 8 лет (Крис Джонстон)
23вчера, 21:48
Вице-президент КХЛ о доходах хоккеистов от рекламы: «Несопоставимы с их зарплатами, но суммы растут. Проводим обучение через проект «База», игроков учат коммерциализации личного бренда»
3вчера, 21:14
Ко всем новостям
Последние новости
Директор «Металлурга» о лишении Яковлева капитанства: «Разин транслировал позицию всего клуба. Нашивку должен носить лидер не только в раздевалке, но и на льду»
55 минут назад
Капитан «Шанхая» Фу: «Галлан знает, как выжать максимум из своих ребят. Здорово, что Жерар здесь, надеемся провести с ним успешный сезон»
сегодня, 06:58
Широков о 20-м сезоне в карьере: «Специфика в том, что с каждым годом нужно все больше тренироваться. Но вообще быть в хоккее – это большое счастье»
сегодня, 06:45
Сет Джарвис назвал Маршанда лучшим трэш-токером в НХЛ: «Не знаю, кто может превзойти его. Я в этом плане где-то на дне – не могу так быстро что-то выпалить»
сегодня, 06:35
Беттмэн о смерти Гуденау: «НХЛ скорбит в связи с его кончиной. Он был хоккеистом до мозга костей, опытным адвокатом и упорным защитником игроков в роли агента и главы профсоюза»
сегодня, 05:45
Директор «Металлурга»: «У Разина в контракте никогда не было задачи выиграть Кубок Гагарина. На словах была, но она у клуба каждый год»
сегодня, 05:30
Гераськин о мотивации после обмена из «Металлурга»: «Не хочу что-то доказывать кому-то со стороны. Хочется доказать себе, что прошлый сезон – ошибка»
сегодня, 04:55
Широков о старте «Сибири»: «Летом получили высокие нагрузки, постепенно выходим из них. У нас обновленный состав, идет притирка – дайте команде немного времени»
сегодня, 04:45
Солянников об акции «Шанхая» по замене атрибутики СКА: «Поддеть основного конкурента в регионе – прикольно. Однозначно перетащат кого-то из болельщиков. Еще и замануха со «СКА-Ареной»
1сегодня, 04:35
Прохоркин – 13-й игрок в истории «Авангарда» с хет-триком в КХЛ. Рекорд клуба у Рида Буше – 3, у Ягра и Найта их по 2
3сегодня, 04:25