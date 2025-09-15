Пашков о работе Кудашова в «Динамо»: «Он рекордсмен КХЛ по доверию со стороны клуба, таким кредитом не мог похвастаться даже Никитин. Ни о какой неуверенности речь не должна идти»
Московское «Динамо» под руководством тренера проиграло 3 матча из четырех на старте нового сезона FONBET КХЛ.
– Многие эксперты отмечают именно игровые проблемы «Динамо». А вы?
– Можно долго копаться в проблемах – любой команды. Одни могут отметить ее средний возраст, она отнюдь не молодая. Другие – психологическую усталость от средних результатов, которые «Динамо» показывает все последние годы. Третьи – избыточную роль группы легионеров, которая к тому же разрослась.
Но я бы не сказал, что «Динамо» здесь уникально. Те или иные проблемы есть в каждой команде КХЛ.
– Много критики в адрес главного тренера «Динамо» Алексея Кудашова, не потерял ли он уверенность?
– После десяти дней чемпионата рано делать какие-то выводы. Кудашов работает в «Динамо» уже пятый сезон, накоплен большой опыт. С таким опытом нельзя потерять уверенность.
Вообще сегодня в КХЛ Кудашов – рекордсмен по доверию со стороны клуба. По нынешним меркам пять сезонов в одном клубе – это максимальный кредит доверия. Таким кредитом в своих клубах не мог похвастаться даже Игорь Никитин, что уж говорить о других тренерах. Поэтому ни о какой неуверенности речь не должна идти, – сказал олимпийский чемпион.