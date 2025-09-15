Пашков о неудачах «Динамо» на старте: «Остается верить, что расчет летних нагрузок сработает. В подготовке идет поиск – и он всегда сопровождается риском»

Александр Пашков высказался о неудачах московского «Динамо» на старте сезона КХЛ.

– Как оцените старт родного клуба (3 поражения в 4 играх – Спортс)?

– Понятно, что четыре матча – это еще не весь чемпионат, поэтому оценки могут быть только предварительными. Но промежуточный результат не впечатляет, его по меркам «Динамо» в общем-то нет. С другой стороны такому старту можно найти объяснение.

– Какое?

– Последние два сезона «Динамо» тяжело входит в чемпионат. Со стороны тренерского штаба говорилось о том, что предсезонная подготовка планируется так, чтобы первые недели чемпионата ушли на набор хода.

В принципе год назад так и произошло – «Динамо» удавалось прибавлять по ходу чемпионата, неплохой была форма и в плей-офф – до полуфинала с «Трактором».

Нам, ветеранам «Динамо», остается верить, что такой же расчет летних нагрузок был и на этот сезон – и он сработает.

– Нет ли здесь риска? И почему в подготовке идут шараханья из крайности в крайность, ведь два с лишним года назад «Динамо», наоборот, всю осень шло лидером чемпионата?

– Все верно, именно после того сезона, когда «Динамо » не хватило на весну, в подготовку и были внесены изменения. Идет поиск – и он всегда сопровождается риском. Посмотрим, – сказал олимпийский чемпион.