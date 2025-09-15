  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дишковский о словах Ларионова, сравнившего его звено с «Грайнд-Лайн» из «Детройта»: «Нас очень рано сравнивать с той тройкой. Мы просто стараемся, а там будет видно»
0

Дишковский о словах Ларионова, сравнившего его звено с «Грайнд-Лайн» из «Детройта»: «Нас очень рано сравнивать с той тройкой. Мы просто стараемся, а там будет видно»

Никита Дишковский высказался о словах Игоря Ларионова про аналог «Грайнд-Лайн».

22-летний форвард СКА сделал дубль в матче с «Ладой» (6:1) в FONBET КХЛ.

– Матч сложился для нас удачно. Хоть счет и 6:1, в третьем периоде соперник создал нам определенные трудности, мы немного выпали из игры. Хорошо, что потом удалось вернуться в игровой ритм и довести матч до победы.

– В прошлом матче у вас был ассистентский хет-трик, сегодня дубль. Какие эмоции?

– Эмоции положительные, конечно. Не могу сказать, что полностью доволен игрой. Рад, что удалось забить, и рад, что просто выиграли.

– Не испытываете дискомфорта от повышенного внимания к своей персоне после столь удачного старта сезона?

– Не ощущаю повышенного внимания. Я ничего не читаю, стараюсь абстрагироваться, поэтому не чувствую ничего особенного, просто выхожу и играю. 

– Говоря о результатах, невозможно не отметить ваше молодое трио: Дишковский – Короткий – Поляков. Как охарактеризуете этот феномен?

– Игорь Николаевич Ларионов предоставил нам игровое время, и мы пока оправдываем его доверие. Хочется, чтобы и дальше у нас все получалось.

– Игорь Николаевич на прошлой пресс-конференции упомянул возможность создания тройки нападения, подобной знаменитой «Grind Line» из «Детройта». Слышали ли вы об этом и как реагируете на подобные сравнения?

– Нас очень рано сравнивать с той тройкой из «Детройта». Там даже говорить нечего, все и так знают об их достижениях. Поэтому мы просто стараемся, играем, а там будет видно, что получится, – сказал Дишковский.

Ларионов о молодежи СКА: «У Дишковского, Полякова и Короткого важная роль. В «Детройте» была «Грайнд-Лайн», перегрызали всех. Есть романтическая мысль, что все 4 звена должны быть разными»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМатвей Поляков
Даррен Маккарти
logoКрис Дрэйпер
Кирк Молтби
logoСпорт-Экспресс
logoНикита Дишковский
logoМатвей Короткий
logoСКА
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ларионов о 2+3 Дишковского в 2 играх: «Мы сказали игрокам: перед вами открытая книга, вносите свое имя, удивляйте не только себя, но и нас. Что и происходит»
3сегодня, 03:30
СКА разгромил «Ладу» – 6:1. Команда Ларионова выиграла 2-й матч подряд, Бландиси забил 1-й гол в КХЛ
10вчера, 16:53
Ларионов о победе над «Трактором»: «Голы Короткого, Полякова и Хайруллина – это фантастика, быстрый и креативный хоккей. Не просто навал и добивание, а творческие ходы»
713 сентября, 07:30
Ларионов о молодежи СКА: «У Дишковского, Полякова и Короткого важная роль. В «Детройте» была «Грайнд-Лайн», перегрызали всех. Есть романтическая мысль, что все 4 звена должны быть разными»
612 сентября, 11:44
Главные новости
«Рейнджерс» будут в списке претендентов на Капризова, если он не продлит контракт с «Миннесотой» (Винс Меркольяно)
23сегодня, 04:58
Пашков о работе Кудашова в «Динамо»: «Он рекордсмен КХЛ по доверию со стороны клуба, таким кредитом не мог похвастаться даже Никитин. Ни о какой неуверенности речь не должна идти»
8сегодня, 04:20
Кручинин об Исакове в «Торпедо»: «Хороший тренер и человек. С уважением относится к игрокам. Будем играть за него, чтобы дебютный сезон в КХЛ стал удачным»
7сегодня, 03:40
Ларионов о 2+3 Дишковского в 2 играх: «Мы сказали игрокам: перед вами открытая книга, вносите свое имя, удивляйте не только себя, но и нас. Что и происходит»
3сегодня, 03:30
КХЛ. «Амур» примет «Шанхай», «Сибирь» в гостях у «Адмирала», «Авангард» сыграет с «Динамо» Минск, «Автомобилист» против «Салавата»
10сегодня, 03:15
Бобровский занял 36-е место в топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network. Среди других игроков в 4-й десятке – Джек Хьюз, Слэвин, Йоси, Ахо и Форслинг
8сегодня, 02:55
Уодделл о Федотове: «Иван добавит «Коламбусу» глубины во вратарской линии. Это было нашим приоритетом в межсезонье»
1сегодня, 02:15
Ларионов о результативности СКА: «Мы стали больше нацелены на ворота. Любая атака должна завершаться броском – с нашими скоростными качествами мы должны нагружать вратарей»
вчера, 21:57
Роман Ротенберг: «Карпин сможет сделать «Динамо» чемпионом! Уверен на 100%, что он вылезет из кризиса. Он великим был как игрок, добился успеха, поэтому продолжит добиваться высот»
55вчера, 20:51
Ларионов о Бландиси: «Итальянцы любят жесты, но арбитры в Нижнем Новгороде этого не поняли. Сказали: «Начинай быть русским». Можно говорить сколько угодно, но без жестов»
5вчера, 20:36
Ко всем новостям
Последние новости
«Амур» проведет раскатку перед матчем с «Шанхаем» в форме с тигром и драконом: «На склонах Великого Восточного хребта обитал Золотой Тигр, бывший хранителем земли».
9 минут назадФото
Соболев о «Спартаке» после 3:4 с «Торпедо»: «Удаления сказались, мое было дурацким. Нам надо подумать, что делать дальше. Так играть нельзя»
19 минут назад
Земченок об уходе из СКА: «Заранее сказали, что не видят в составе. Но с расторжением тянули 2 месяца – осадочек остался. Места в других командах уже были заняты»
36 минут назад
Коледов о переподписаниях в КХЛ с понижением зарплаты: «Это выбор игрока. Либо он идет на это, либо может спокойно расторгнуть контракт, получить защищенные деньги»
сегодня, 06:30
Пашков о неудачах «Динамо» на старте: «Остается верить, что расчет летних нагрузок сработает. В подготовке идет поиск – и он всегда сопровождается риском»
сегодня, 06:20
Ларионов о Плешкове: «Пока не будем говорить, кто в СКА первый номер, кто второй. Это не спринт, а марафон. Рады, что Плеш набирает уверенность, и ребята помогают ему»
1сегодня, 05:55
«Торонто» хочет продлить Столарца. Вратарь с кэпхитом 2,5 млн долларов может выйти на рынок в 2026 году (Кевин Уикс)
сегодня, 05:45
Карпухин об «Ак Барсе» после 3:6 от «Металлурга»: «Не сказал бы, что не хватает духовитых людей. У нас есть игроки со стержнем. Я делом стараюсь показать, не словом»
сегодня, 05:30
Яковлев об «Ак Барсе» после 6:3: «Классная команда, отличный тренер. Думаю, они разберутся и игру наладят. Будут, как всегда, претендовать на Кубок Гагарина»
сегодня, 05:15
Жулин о 0:5 от «Металлурга» в 1-м периоде: «Ак Барс» не был готов к игре и активному хоккею от соперника»
1сегодня, 04:45