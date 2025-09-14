СКА разгромил «Ладу» – 6:1. Команда Ларионова выиграла 2-й матч подряд, Бландиси забил 1-й гол в КХЛ

СКА выиграл 2-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда тренера Игоря Ларионова обыграла «Ладу» со счетом 6:1.

В прошлом матче СКА победил «Трактор» (5:2).

Голами в игре против «Лады» отметились Валентин Зыков , Михаил Воробьев , Джозеф Бландиси , Бреннан Менелл и Никита Дишковский, сделавший дубль. Для Бландиси шайба стала первой в КХЛ.

Автором шайбы «Лады» стал Уильям Дюфур.

В следующем матче, 19 сентября, СКА сыграет с «Динамо» Минск.

«Лада» 16 сентября встретится с «Локомотивом».