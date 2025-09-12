  • Спортс
  Ларионов о молодежи СКА: «У Дишковского, Полякова и Короткого важная роль. В «Детройте» была «Грайнд-Лайн», перегрызали всех. Есть романтическая мысль, что все 4 звена должны быть разными»
Ларионов о молодежи СКА: «У Дишковского, Полякова и Короткого важная роль. В «Детройте» была «Грайнд-Лайн», перегрызали всех. Есть романтическая мысль, что все 4 звена должны быть разными»

Игорь Ларионов высказался об игре молодых игроков СКА.

Вчера клуб обыграл «Трактор» со счетом 5:2.

– Тренерский класс зависит и от того, как специалист распоряжается молодежью, в том числе дебютантами. На предсезонке в составе СКА был лучший бомбардир МХЛ, но в итоге мы видим Никиту Дишковского, который в ВХЛ ни разу не набирал больше 22 очков. И он уже во втором матче в КХЛ делает ассистентский хет-трик. Что вы увидели в этом парне, который раньше не блистал?

– Этот хоккеист играет очень определенную роль для нашей команды. Я могу вернуться в историю: когда я играл в «Детройте», была такая тройка – «Грайнд-Лайн»: Даррен МаккартиКрис Дрэйпер – Кирк Молтби. Они перегрызали всех, играли важную роль и выиграли четыре Кубка Стэнли.

Это была тройка, которая делала работу, которую не делал никто. У меня есть такая, может, романтическая мысль, что все четыре звена должны быть разными.

Те ребята пытались играть, как «Русская пятерка», но Скотти Боумэн сказал: «Вы не русские, вы не можете играть в такой хоккей. Ваша задача – энергетика, бежать вперед, перемалывать, перегрызать».

Поэтому Дишковский, Поляков и Короткий – у них очень важная роль. Они будут расти и делать то, чего мы от них ждем. Они получают место в составе.

Что касается другого молодого – Игната Лутфуллина – мы специально отправили его в ВХЛ, интересный парень. Мы не хотим, чтобы ребята просто тренировались, они должны получать игровую практику там, где трудно. Мы не переживаем за результат «СКА-ВМФ», мы переживаем, чтобы молодые хоккеисты получали игровое время. Они не должны ездить с командой, просто тренироваться и есть бутерброды и попкорн в ложе. Им надо играть.

Сезон длинный, без травм не обойтись, поэтому все должны быть в обойме. У нас четыре умных центральных нападающих, мы хотим, чтобы у нас были быстрые крайние. Всегда нужно думать о будущем, готовить своих ребят, чтобы потом никого не покупать. Воспитанники займут места в ведущих звеньях.

Пока эти ребята делают свою работу очень хорошо. Но я повторюсь, что не хочу забегать вперед и перехваливать – это опасно. У них у всех есть гаджеты, они все читают. Сейчас им напоют и друзья, и девушки, и агенты – придут еще за огромными контрактами. Это просто начало их долгого пути, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
