Ларионов о 2+3 Дишковского в 2 играх: «Мы сказали игрокам: перед вами открытая книга, вносите свое имя, удивляйте не только себя, но и нас. Что и происходит»

Игорь Ларионов высказался о результативной игре Никиты Дишковского.

22-летний форвард СКА, до этого сезона не имевший опыта выступлений в КХЛ, сделал дубль в матче с «Ладой» (6:1).

Всего в текущем сезоне FONBET КХЛ у нападающего 5 (2+3) очков в 4 играх при полезности «+4» и среднем времени на льду 10:16.

– Вы не любитель выделять персоналии, но Никита Дишковский, наверное, заслужил. Ассистентский хет-трик в прошлой игре, сейчас дубль. Что послужило таким детонатором для его игры?

– У каждого игрока бывают моменты, когда он получает шанс. Перед началом сезона мы сказали: перед вами открытая книга, вносите свое имя, удивляйте не только себя, но и нас. Что и происходит. Мы хотим, чтобы ребята набирали обороты.

У каждого игрока есть свои сильные и слабые стороны, но ты их не проверить, пока не дашь играть стабильно на хорошем уровне. Рады, что ребята начинают становиться зрелыми игроками. Но это пока только начало, потому что к любому игроку привыкают. Первый успех не гарантирует хорошего будущего. Это требует подготовки, фокуса, концентрации в каждом матче. Соперник будет знать, как они играют.

Радует, потому что мы можем использовать ребят в разных сочетаниях. Их энергетика впечатляет не только нас, но и болельщиков, и вас, журналистов. Не хочу кого-то сильно выделять, скажу так: это была командная победа коллектива, – сказал главный тренер СКА .