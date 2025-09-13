Ларионов о победе над «Трактором»: «Голы Короткого, Полякова и Хайруллина – это фантастика, быстрый и креативный хоккей. Не просто навал и добивание, а творческие ходы»

Игорь Ларионов оценил победу СКА над «Трактором».

В матче Фонбет чемпионата КХЛ армейцы оказались сильнее со счетом 5:2.

– Вы сказали, что СКА подарил голы сопернику. То же самое, но в обратную сторону, сказал тренер «Трактора» Бенуа Гру. Был ли сегодня гол, который какая-либо команда заработала сама?

– У каждого свое видение игры. Если коллега так сказал, то ему виднее. Нам никто не отдавал передачи на клюшку, как мы отдавали сопернику. Вы видели наши голы – они были забиты на фантастической скорости после 2-3 передач. Наши подарки были более щедрыми.

Мы хотим этого избежать, но такие голы, как у Короткого, Полякова, Хайруллина – это фантастика. Это быстрый, красивый, креативный хоккей. Это не просто навал и добивание. Это были интересные творческие ходы, которые завершались хорошими голами, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов .

