  • Роман Ротенберг: «Карпин сможет сделать «Динамо» чемпионом! Уверен на 100%, что он вылезет из кризиса. Он великим был как игрок, добился успеха, поэтому продолжит добиваться высот»
Роман Ротенберг: «Карпин сможет сделать «Динамо» чемпионом! Уверен на 100%, что он вылезет из кризиса. Он великим был как игрок, добился успеха, поэтому продолжит добиваться высот»

Роман Ротенберг считает, что Валерий Карпин сможет сделать «Динамо» чемпионом.

На данный момент «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

«Карпин? Мы всегда поддерживаем друг друга как коллеги. Я максимально поддерживаю Карпина. Уверен, что Валерий Георгиевич сможет сам разобраться в этой ситуации. Уверен на 100%, что он вылезет из этого кризиса.

Конечно, Карпин сможет сделать «Динамо» чемпионом! Он великим был как игрок, добился успеха, поэтому продолжит добиваться высот на позиции тренера», – сказал член совета директоров ХК «Динамо» Роман Ротенберг.

У «Динамо» 3 победы в 11 матчах при Карпине. Еще – 3 ничьих и 5 поражений

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
