  • Губерниев о старте «Динамо»: «Грустно. Ротенберг смог бы все исправить. Назначение его тренером было бы сильным ходом, всколыхнуло бы хоккеистов, стало бы импульсом для болельщиков»
27

Губерниев о старте «Динамо»: «Грустно. Ротенберг смог бы все исправить. Назначение его тренером было бы сильным ходом, всколыхнуло бы хоккеистов, стало бы импульсом для болельщиков»

Роман Ротенберг мог бы улучшить результаты «Динамо», считает Дмитрий Губерниев.

Команда под руководством Алексея Кудашова выиграла только 1 матч в текущем FONBET Чемпионате КХЛ – 2:1 с «Металлургом». У бело-голубых также 3 поражения: от «Авангарда» (4:7), «Сочи» (2:3 Б) и ЦСКА (2:6).  

«Мы видим, что хоккейное «Динамо» лихорадит. Но мне кажется, сильным ходом было бы приглашение Романа Ротенберга на пост главного тренера клуба. Сейчас он работает заместителем генерального директора по работе с молодежью.

Но думаю, с его опытом он бы снова мог работать в КХЛ. Это сильно всколыхнуло бы хоккеистов «Динамо». И это был бы хороший импульс для болельщиков.

Я знаю, как они Ротенберга любят, фотографируются с ним после каждого матча, даже на футболе. И он никому не отказывает в общении.

Я убежден, что Ротенберг как главный тренер клуба КХЛ еще себя покажет по полной программе. Московское «Динамо» в День города проигрывает 4:7 в Омске, сейчас стоит вне зоны плей‑офф. Это грустно. Думаю, что Роман Борисович смог бы все исправить», – сказал комментатор «Матч ТВ». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
