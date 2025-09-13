У «Динамо» 3 победы в 11 матчах при Карпине. Еще – 3 ничьих и 5 поражений
«Динамо» выиграло лишь 3 из 11 матчей при Валерии Карпине.
Сегодня бело-голубые сыграли вничью со «Спартаком» в 8-м туре Мир РПЛ (2:2).
В текущем сезоне «Динамо» одержало 3 победы во всех турнирах, 3 раза сыграло вничью и потерпело 5 поражений, в том числе от «Крыльев Советов» в серии пенальти.
17 сентября команда Карпина сыграет с «Сочи» в Фонбет Кубке России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
