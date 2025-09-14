Директор «Металлурга» о лишении Яковлева капитанства: «Разин транслировал позицию всего клуба. Нашивку должен носить лидер не только в раздевалке, но и на льду»
Директор «Металлурга» высказался о лишении Егора Яковлева капитанства.
– Ситуация с Егором Яковлевым – лишение капитанской нашивки перед сезоном и отсутствие в составе на стартовый матч с «Ак Барсом» – как должна восприниматься?
– Это внутренняя кухня клуба. Ситуация обсуждалась не раз, и я не вижу смысла раскачивать ее снова. Тот же Разин уже объяснял причины смены капитана.
– Вам добавить к этому нечего?
– Он транслировал не только свою позицию, но и всего клуба. Капитанскую нашивку должен носить тот, кто является лидером не только в раздевалке, но и на льду, – сказал Алексей Жлоба.
Разин о капитане «Металлурга»: «Должен быть лидером не только словом. Бородулин в конце карьеры по лестнице еле поднимался, но заводил команду. Маклюков – именно такой человек»
