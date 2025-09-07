Зарипов о лишении Яковлева капитанства: «Личные амбиции. Мне ход непонятен, Егор – символ «Металлурга» и города»

Данис Зарипов оценил лишение Егора Яковлева капитанства в «Металлурге».

Защитник был капитаном магнитогорской команды с сезона-2021/22. В этом сезоне нашивку получил Алексей Маклюков.

– У вас есть предположения, почему Егора Яковлева могли лишить капитанской нашивки в «Металлурге»?

– Наверное, какие-то личные амбиции. Каждый тренер видит ситуацию по-своему.

В плане «Металлурга» мне непонятен подобный ход. Егор все-таки символ команды и города, – сказал бывший форвард «Металлурга» Данис Зарипов .

