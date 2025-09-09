Яковлев о лишении капитанства в «Металлурге»: «Это решение Разина. У меня есть авторитет, не поменялось ничего. Мотивация запредельная, уверен, что вернусь на свой уровень»

Егор Яковлев высказался о том, что его лишили капитанской нашивки в «Металлурге».

33-летний защитник стал одним из альтернативных капитанов команды.

– Какие мысли после того, как вас лишили капитанства?

– Это решение главного тренера. Я также стараюсь помогать в раздевалке. Какая разница, у кого буква на груди. У меня есть большой опыт, есть авторитет, для меня ничего не поменялось.

– Эта ситуация завела вас еще сильнее в плане мотивации?

– Безусловно. У меня есть мотивация на каждый сезон. Сейчас она запредельная. Буду работать шаг за шагом. При правильном подходе все будет нормально. Главное приносить пользу команде и выигрывать. Хоккей - командный вид спорта.

– Понимаете, как сохранить место в основном составе?

– Понимаю. Изначально – оттолкнуться от простых действий и возвращаться в свою игру. Считаю, лето провел отлично и нахожусь в прекрасной форме. Сейчас нужна игровая практика. Уверен, в этом сезоне я вернусь на свой уровень.

– Вы говорили, что похудели за лето. Это помогает сейчас на льду?

– Однозначно. В матче с «Салаватом» была легкость, были моменты, подключения. Опять же, надо играть. Как бы ты ни тренировался, без игровой практики не получишь то, что хочешь, – сказал Яковлев.

