Зарипов о «Металлурге»: «Между Разиным и Яковлевым – противостояние, чтобы показать, кто добился Кубка Гагарина в 2024-м. Это совершенно неправильно»

Данис Зарипов поделился мнением о возможном конфликте в «Металлурге».

Ранее главный тренер команды Андрей Разин лишил капитанской нашивки защитника Егора Яковлева. Игрок также не попал в состав на первый матч «Металлурга » в новом сезоне.

– Коллеги из других СМИ говорили, что Андрей Разин вроде как не очень любит опытных и авторитетных игроков в своих командах.

– Это нормальное явление для поколения молодых тренеров, которые видят в авторитетных игроках какое-то противостояние. Я прошел долгий путь в карьере, у меня есть большой опыт, и он говорит, что такие хоккеисты – это, наоборот, только помощь для тренеров.

Под руководством Андрея Разина и капитанством Егора Яковлева «Металлург» в первый же год стал обладателем Кубка Гагарина, правильно? А сейчас такое ощущение, что идет противостояние, чтобы показать, кто добился этого кубка.

Но мое мнение: это совершенно неправильно. Егор является местным воспитанником, он играет на протяжении уже многих сезонов в «Металлурге», отдает всю душу и сердце клубу. В нынешнем составе «Металлурга» нет ни одного человека, который даже рядом стоял бы с Егором, который готов отдать всего себя ради победы для родного города.

– На ваш взгляд, станет ли из-за таких внутренних конфликтов «Металлург» слабее в этом сезоне?

– Как я всегда говорю, в хоккее цыплят считают по весне. Я бы не стал это относить к категории конфликта, однако Егор, конечно же, является лидером «Металлурга», лидером всего спортивного движения в Магнитогорске.

Этот факт придает со стороны болельщиков определенный багаж положительной энергетики, – сказал бывший игрок «Металлурга» Данис Зарипов .

