  • Разин о капитане «Металлурга»: «Должен быть лидером не только словом. Бородулин в конце карьеры по лестнице еле поднимался, но заводил команду. Маклюков – именно такой человек»
Разин о капитане «Металлурга»: «Должен быть лидером не только словом. Бородулин в конце карьеры по лестнице еле поднимался, но заводил команду. Маклюков – именно такой человек»

Андрей Разин объяснил, почему «Металлург» назначил Алексея Маклюкова капитаном.

– Перед сезоном произошла смена капитана. Можете рассказать, как этот процесс выглядел и кто был инициатором решения?

– Инициатором был я, но решение принималось совместно с тренерским штабом и было одобрено сверху.

– А мотивы можете раскрыть, чтобы не возникало лишних домыслов?

– Капитан должен быть лидером не только словом, но прежде всего игрой. У меня есть ассоциация: Михаил Бородулин в конце карьеры – колени болели, по лестнице еле поднимался, но своим примером и игрой заводил команду, заставлял работать тех, кто был равнодушен.

Мне кажется, Алексей Маклюков сейчас именно такой человек, – сказал главный тренер «Металлурга» после победы над «Ак Барсом» (4:3 Б). 

Маклюков – капитан «Металлурга» на сезон-2025/26. Ткачев, Яковлев, Канцеров, Джонсон – ассистенты

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Металлурга»
