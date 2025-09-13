  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плотников о противостоянии СКА и «Шанхая»: «Круто. Хорошо, что в Петербурге появился второй клуб, есть некое дерби, даже в медиа. Это придает популярности хоккею в нашей стране»
1

Сергей Плотников рад, что «Шанхай» составляет конкуренцию СКА в Санкт-Петербурге.

Ранее «Дрэгонс» анонсировали акцию «С детства за драконов!» В китайской команде сообщили, что фанаты СКА могут обменять мерч с символикой клуба на шарф «главной команды Санкт-Петербурга» бесплатно.

После этого СКА опубликовал ролик, в котором юный болельщик отказывается обменивать игрушку «Конь-Огонь» и другой мерч с символикой клуба на китайские продукты: «Не доверяйте незнакомцам». Позднее «Шанхай» ответил на ролик СКА, указав, что игрушки «Конь-Огонь» делают в Китае. 

«Интересно, весело. Почему нет? Хорошо, что появился второй клуб в таком прекрасном городе, как Санкт-Петербург.

Есть сейчас некое дерби, даже в медиа. Это круто и только придает популярности хоккею в нашей стране», – сказал нападающий СКА Сергей Плотников. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
logoСергей Плотников
logoШанхай Дрэгонс
logoКХЛ
logoСКА
ТАСС
болельщики
соцсети
интернет
