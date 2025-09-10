СКА выложил ролик, в котором юный фанат отказывается обменивать мерч клуба на китайские продукты: «Не доверяйте незнакомцам»

СКА отреагировал на заявление «Шанхай Дрэгонс».

Ранее «Шанхай » анонсировал акцию «С детства за драконов!» В китайской команде сообщили , что фанаты СКА могут обменять мерч с символикой клуба на шарф «главной команды Санкт-Петербурга» бесплатно.

СКА опубликовал видео, в котором юный болельщик отказывается обменивать мерч с символикой клуба на китайские продукты.

«Хоккейный клуб СКА предупреждает: не доверяйте незнакомцам», – сообщается в ролике клуба.