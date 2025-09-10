«Шанхай» ответил на ролик СКА, указав, что игрушки «Конь-Огонь» делают в Китае: «Вот это поворот»
В «Шанхае» отметили, что игрушка СКА «Конь-Огонь» была сделана в Китае.
Ранее «Дрэгонс» анонсировали акцию «С детства за драконов!» В китайской команде сообщили, что фанаты СКА могут обменять мерч с символикой клуба на шарф «главной команды Санкт-Петербурга» бесплатно.
После этого СКА опубликовал ролик, в котором юный болельщик отказывается обменивать игрушку «Конь-Огонь» и другой мерч с символикой клуба на китайские продукты: «Не доверяйте незнакомцам».
Китайский клуб оставил комментарий под постом с видео СКА. «Шанхай» выложил кадры, на которых видно, что игрушки «Конь-Огонь» делают в Китае.
«Вот это поворот», – говорится в сообщении телеграм-канала «Шанхай Дрэгонс».
Скриншот: t.me/hcska
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал СКА
