9 828 зрителей – средняя посещаемость «Шанхая» в первой домашней серии в КХЛ. Далее – выезд к «Амуру» и «Адмиралу»

9 828 зрителей в среднем посещали три первых домашних матча «Шанхай Дрэгонс».

В пятницу команда под руководством Жерара Галлана обыграла «Локомотив » (4:1) в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Игру посетили 9 828 зрителей.

Напомним, в первой игре сезона «Шанхай » обыграл СКА (7:4). Тогда игру на «СКА-Арене» посетил 15 141 зритель.

Кроме того, на матче, по итогам которого китайский клуб уступил «Адмиралу » (3:4 Б), присутствовали 4 517 зрителей.

Далее «Шанхаю» предстоит выезд к «Амуру » и «Адмиралу».