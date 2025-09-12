9 828 зрителей – средняя посещаемость «Шанхая» в первой домашней серии в КХЛ. Далее – выезд к «Амуру» и «Адмиралу»
9 828 зрителей в среднем посещали три первых домашних матча «Шанхай Дрэгонс».
В пятницу команда под руководством Жерара Галлана обыграла «Локомотив» (4:1) в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Игру посетили 9 828 зрителей.
Напомним, в первой игре сезона «Шанхай» обыграл СКА (7:4). Тогда игру на «СКА-Арене» посетил 15 141 зритель.
Кроме того, на матче, по итогам которого китайский клуб уступил «Адмиралу» (3:4 Б), присутствовали 4 517 зрителей.
Далее «Шанхаю» предстоит выезд к «Амуру» и «Адмиралу».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Шанхай Дрэгонс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости