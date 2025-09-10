Черкас об акции «Шанхая» по замене атрибутики: «СКА – символ Петербурга, болельщик останется с клубом. Только победами можно свести на нет маркетинг «Шанхая»

Сергей Черкас оценил предложение «Шанхая» болельщикам СКА по замене атрибутики.

Ранее «Дрэгонс » анонсировали акцию «С детства за драконов!» В китайской команде сообщили , что фанаты СКА могут обменять мерч с символикой клуба на шарф «главной команды Санкт-Петербурга» бесплатно.

После этого СКА опубликовал ролик, в котором юный болельщик отказывается обменивать игрушку «Конь-Огонь» и другой мерч с символикой клуба на китайские продукты: «Не доверяйте незнакомцам».

«Попытки «Шанхая» переманить болельщиков я понимаю. Но те акции, которые они запускают, неприемлемы.

СКА – символ Петербурга, болельщик всегда останется с клубом. «Шанхай» борется за зрителя. Это их право.

А СКА должен просто показывать хороший хоккей. Только на льду, только победами можно свести на нет маркетинг «Шанхая», – сказал бывший тренер СКА Сергей Черкас