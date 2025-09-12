Ротенберг об акции «Шанхая» по замене атрибутики СКА: «Без комментариев. Многие компании ведут агрессивный маркетинг в бизнесе. Лучший пример – Red Bull»

Роман Ротенберг высказался про агрессивный маркетинг в бизнесе.

Ранее «Шанхай Дрэгонс» анонсировали акцию «С детства за драконов!» В китайской команде сообщили , что фанаты СКА могут обменять мерч с символикой клуба на шарф «главной команды Санкт-Петербурга» бесплатно.

После этого СКА опубликовал ролик , в котором юный болельщик отказывается обменивать игрушку «Конь-Огонь» и другой мерч с символикой клуба на китайские продукты: «Не доверяйте незнакомцам».

– Многие обсуждают вот эту нетривиальную акцию «Шанхай Дрэгонс», которые перебрались в Петербург и сейчас меняют атрибутику петербургского СКА на свою. Такого давно не было, такой агрессивный маркетинг, но вроде бы никого он не обижает.

– На ваш вопрос – как бы без комментариев, но в целом многие компании ведут агрессивный маркетинг в бизнесе. Это надо просто выбирать правильное направление.

Это дает результат, если это правильное управление, в том числе для коммерческой деятельности компании. Например, лучший пример – это компания Red Bull, которая ведет очень агрессивный маркетинг и за счет этого маркетинга является лидерами в своем сегменте и также за счет прибыли финансирует спорт. Вы сами знаете, и хоккей, и футбол, и другие.

Поэтому маркетинг – это важная часть развития любой компании, – сказал бывший тренер СКА, а ныне член совета директоров «Динамо » Роман Ротенберг .

«Шанхай» ответил на ролик СКА, указав, что игрушки «Конь-Огонь» делают в Китае: «Вот это поворот»