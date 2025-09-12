  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг об акции «Шанхая» по замене атрибутики СКА: «Без комментариев. Многие компании ведут агрессивный маркетинг в бизнесе. Лучший пример – Red Bull»
3

Ротенберг об акции «Шанхая» по замене атрибутики СКА: «Без комментариев. Многие компании ведут агрессивный маркетинг в бизнесе. Лучший пример – Red Bull»

Роман Ротенберг высказался про агрессивный маркетинг в бизнесе.

Ранее «Шанхай Дрэгонс» анонсировали акцию «С детства за драконов!» В китайской команде сообщили, что фанаты СКА могут обменять мерч с символикой клуба на шарф «главной команды Санкт-Петербурга» бесплатно.

После этого СКА опубликовал ролик, в котором юный болельщик отказывается обменивать игрушку «Конь-Огонь» и другой мерч с символикой клуба на китайские продукты: «Не доверяйте незнакомцам». 

– Многие обсуждают вот эту нетривиальную акцию «Шанхай Дрэгонс», которые перебрались в Петербург и сейчас меняют атрибутику петербургского СКА на свою. Такого давно не было, такой агрессивный маркетинг, но вроде бы никого он не обижает.

– На ваш вопрос – как бы без комментариев, но в целом многие компании ведут агрессивный маркетинг в бизнесе. Это надо просто выбирать правильное направление.

Это дает результат, если это правильное управление, в том числе для коммерческой деятельности компании. Например, лучший пример – это компания Red Bull, которая ведет очень агрессивный маркетинг и за счет этого маркетинга является лидерами в своем сегменте и также за счет прибыли финансирует спорт. Вы сами знаете, и хоккей, и футбол, и другие.

Поэтому маркетинг – это важная часть развития любой компании, – сказал бывший тренер СКА, а ныне член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг.

«Шанхай» ответил на ролик СКА, указав, что игрушки «Конь-Огонь» делают в Китае: «Вот это поворот»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
logoРоман Ротенберг
Ред Булл
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoШанхай Дрэгонс
logoСКА
бизнес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг об идее праздновать победу ударами кувалды по шине: «Импровизация. Общекомандные мотивационные ритуалы – важная часть, чтобы поднять моральный дух»
15вчера, 18:15
Гендиректор «Динамо» о Ротенберге в штабе Карпина: «Роман Борисович мне об этом не говорил, возможно, это медийное заявление. У него свой серьезный, бизнесовый подход»
26вчера, 15:02
Светлана Журова: «Матч России с США легче подготовить в футболе, чем в хоккее – у игроков НХЛ жесткие контрактные обязательства. Задача непростая, но попытаться можно»
7вчера, 13:57
Главные новости
Глотов о КХЛ: «Можно хоть 14 триллионов долларов прописать в контракте – толку мало. Правильнее всего – сделать 100% соглашений защищенными, хочешь расторгнуть – выплачивай как в НХЛ»
411 минут назад
КХЛ. «Сибирь» примет «Адмирал», «Салават» против «Автомобилиста», ЦСКА в гостях у «Сочи», «Торпедо» сыграет с «Ладой», «Шанхай» – с «Локомотивом»
1827 минут назад
Дриджер о России: «Дети постоянно на улице, никто не сидит в телефонах, все просто играют. Это круто видеть, я рос так в Канаде. Видно, что это сообщество, где ценится семья»
531 минуту назад
Ларионов о молодежи СКА: «У Дишковского, Полякова и Короткого важная роль. В «Детройте» была «Грайнд-Лайн», перегрызали всех. Есть романтическая мысль, что все 4 звена должны быть разными»
343 минуты назад
Фетисов о пиве на стадионах: «Это часть спортивной культуры. Чего мы опасаемся – кучки людей, которые могут что-то нарушить? У нас в театрах даже коньяк и шампанское продают»
47сегодня, 11:01
Павел Буре: «Москва – лучший город мира. В каждом дворе есть спортивная площадка, это уникально. Благодарен Собянину за эти улицы, бульвары, скверы, кофейни, рестораны»
46сегодня, 10:32
Агент Голышева о допинг-деле: «Какая-то дисквалификация будет, наверное, но мы ожидаем нормального решения. Ни о каких двух годах никогда речи не было»
3сегодня, 10:10
Владимир Крикунов: «Латыши говорят: «Перестаньте нас ссорить с русскими, зачем вы это делаете?» А политическая верхушка нагнетает, но они зависимые от Евросоюза, им деваться некуда»
6сегодня, 09:47
Глотов о Ливо в «Тракторе»: «Здесь не стоит ждать, что он будет единственной звездой. Пусть Джош забьет не 49, а 30 голов, но если вместе мы выиграем Кубок Гагарина – это куда важнее»
6сегодня, 09:40
НХЛ об отстранении Харта, Маклауда, Дюбе, Фута и Форментона: «Считаем, что их поведение требует дисциплинарных мер. Требуем, чтобы в дальнейшем они соблюдали стандарты лиги»
6сегодня, 09:31
Ко всем новостям
Последние новости
Крикунов о том, кто заложил агрессивный стиль в КХЛ: «Североамериканцы. Гру, потом Ги Буше. Переход начался уже к их приезду, но они его ускорили, стало интереснее»
2сегодня, 11:15
Маркус Филлипс: «В СКА организация мирового уровня. Здорово было сыграть в «Ледовом», когда болельщики на нашей стороне. Видим поддержку, это феноменально»
сегодня, 10:42
Крис Дриджер: «Приехать в КХЛ и окунуться в русскую культуру – это здорово. Уже попробовал много блюд, ел борщ и блины. Много блинов. Они мне понравились»
2сегодня, 10:21
Верба подписал контракт с «Сочи» до конца сезона-2025/26
2сегодня, 09:55
Ги Буше о переводе защитника Гуляева в атаку: «Временная мера. Нам было необходимо добавить скорости, а Миша – скоростной игрок»
1сегодня, 08:59
Жамнов об игре «Спартака»: «Уже перепробовали и кнут, и пряник. Многим нужно что-то переосмыслить. Пошла тенденция, что мы пытаемся найти проблему в ком-то, а не в себе»
3сегодня, 08:48
Квартальнов о 3:4 от «Нефтехимика»: «Лидеры должны вести команду, но никого не нашлось. Некого мне выделить, все слились»
5вчера, 21:33
Гру о «Тракторе»: «Это не та команда, которая была в финале. Сейчас у нас 10 новых игроков. Я исправлю то, что должно быть исправлено»
27вчера, 21:20
Гришин о камбэке с 0:3 с «Динамо» Минск: «Неприятный счет после 1-го периода. В перерыве никто не паниковал, не думал, что это конец игры. Все вышли с боевым настроем»
3вчера, 21:11
Андрей Козырев: «Спартак» – играющая, хорошо знакомая нам команда. «Северсталь» победила за счет командных действий»
1вчера, 20:52