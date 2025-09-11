Гендиректор «Динамо» о Ротенберге в штабе Карпина: «Роман Борисович мне об этом не говорил, возможно, это медийное заявление. У него свой серьезный, бизнесовый подход»

Роман Ротенберг не обращался в «Динамо» по вхождению в штаб Валерия Карпина.

Ранее член совета директоров хоккейного «Динамо» Ротенберг, говоря о 9-м месте футбольного клуба в Мир РПЛ , заявил : «Уверен, Карпин сам найдет выход. Я готов прийти на помощь, мы же одна семья «Динамо»! Я всегда помогаю».

– Пару дней назад Роман Ротенберг заявил о готовности войти в штаб Карпина и помочь ему в сложившейся ситуации. Рассматривает ли «Динамо» такую возможность?

– Мы с Романом Борисовичем на связи. Он мне об этом не говорил. Возможно, это медийное заявление, не хотел бы это комментировать. Задавайте вопросы Роману Борисовичу.

Мы давно знакомы. Недавно пообщались, в летнее межсезонье на наших матчах. У него свой серьезный, бизнесовый подход.

– Помогал ли он какими-то советами?

– Мы с ним делились определенными идеями и опытом, – сказал гендиректор ФК «Динамо » Павел Пивоваров .