Ротенберг об идее праздновать победу ударами кувалды по шине: «Импровизация. Такие общекомандные мотивационные ритуалы – важная часть, чтобы поднять моральный дух»
Роман Ротенберг рассказал об идее праздновать победу ударами кувалды по шине.
Ранее он ввел эту победную традицию в команде «Красная Машина Юниор».
– Как придумали мотивационную фишку – бить кувалдой по шине?
– Абсолютная импровизация, в хоккее она нужна. Была яркая игра, такие общекомандные мотивационные победные ритуалы – важная часть, чтобы поднять моральный дух.
Дети от нас, взрослых, всегда ждут что-то интересное. Задача детского тренера всегда быть в хорошем настроении, каждое утро, – сказал первый вице-президент ФХР и член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг.
Ротенберг вручил шлем «Формулы-1» и цепь лучшему игроку матча в «Красной Машине Юниор» и 6 раз ударил кувалдой по шине: «Сколько забили, столько раз бьем в колесо победы»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
