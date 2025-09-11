Ротенберг об идее праздновать победу ударами кувалды по шине: «Импровизация. Такие общекомандные мотивационные ритуалы – важная часть, чтобы поднять моральный дух»

Роман Ротенберг рассказал об идее праздновать победу ударами кувалды по шине.

Ранее он ввел эту победную традицию в команде «Красная Машина Юниор».

– Как придумали мотивационную фишку – бить кувалдой по шине?

– Абсолютная импровизация, в хоккее она нужна. Была яркая игра, такие общекомандные мотивационные победные ритуалы – важная часть, чтобы поднять моральный дух.

Дети от нас, взрослых, всегда ждут что-то интересное. Задача детского тренера всегда быть в хорошем настроении, каждое утро, – сказал первый вице-президент ФХР и член совета директоров «Динамо » Роман Ротенберг .

Ротенберг вручил шлем «Формулы-1» и цепь лучшему игроку матча в «Красной Машине Юниор» и 6 раз ударил кувалдой по шине: «Сколько забили, столько раз бьем в колесо победы»