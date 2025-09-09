Алексей Миранчук о рекорде Овечкина в НХЛ: «С Сашей не виделся, но шумело в США везде. Люди там спортивные, спрашивали меня о нем. Я рад, что мог сказать, что это человек из моей страны»

Алексей Миранчук был рад говорить в США, что он – соотечественник Овечкина.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин в прошлом сезоне НХЛ побил рекорд Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах.

После завершения сезона на счету 39-летнего россиянина 897 голов, у канадца – 894.

«Я с Сашей Овечкиным не виделся. Но про его рекорд шумело везде. Очевидно, что такая реакция должна быть, потому что такое событие, такой игрок. Очень много говорили. Я рад, что мог сказать, что это человек из моей страны.

Конечно, меня спрашивали о нем. Такое событие все-таки. Люди в США спортивные, любят все виды спорта, хоккей. Конечно, разговаривали», – сказал игрок «Атланты » из МЛС .

Овечкину подарили телефон с эксклюзивным дизайном в честь его рекорда по голам в НХЛ. На встроенном в коробку экране воспроизводятся шайбы Александра