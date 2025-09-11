Кобзарь о турецком отеле, где Овечкин проводит отпуск: «Там большинство – обычные отдыхающие, более или менее успешные люди. Цены на проживание – от 1500 долларов в сутки»

Игорь Кобзарь рассказал о турецком отеле, где обычно отдыхает Александр Овечкин.

– Как вы познакомились?

– Случайно. Четыре года назад отдыхали в отеле, увидели, что играют в волейбол. Подошел – там Овечкин .

Тоже вышли на песочек. Пары действий хватило, чтобы все поняли: подошел профессионал. Александр-то меня, понятно, не знал. Но кто-то то ли загуглил, то ли узнал.

– Получается, против Овечкина мог вписаться любой отдыхающий?

– В целом, да. В первый год вообще играли только две команды – он собирал свою, а я свою. На второй год набиралось три. А последние пару лет и до шести доходит, играем в круг. Зайти действительно может любой, набирай команду – и вперед.

– То есть условный Петрович с животиком из Нижнего Тагила может приехать на отдых, дать пивка, поплавать – и потом вдруг сыграть против Овечкина?

– Вот как раз таких мужичков там большинство. В том смысле, что не спортсмены, а обычные отдыхающие. Хотя среди них интересных людей хватает. Играли как-то с владельцем «Лошадиной силы», у него фамилия – Зеленкин. Были ребята из того же коттеджного поселка, откуда Сергей Гранкин – постоянно приветы передавали.

При этом специфика отеля такая, что со стороны туда не попасть, а позволить себе номера могут только более или менее успешные люди. Цены на проживание очень приличные.

– Какой порядок?

– От 1500 долларов в сутки. И это по предварительной брони – если успел отхватить в январе, – сказал волейболист Игорь Кобзарь в интервью Спортсу” .

«Саня вообще не щадит – долбит подачами». Как Овечкин играет в волейбол

Кобзарь о том, много ли Овечкин забивает в волейболе: «Нет, он больше пасует, обычно второе касание – его. При этом и скинуть хорошо со второго может. Нападает в основном Фридзон»